L’ex‐joueuse belge, consul­tante pour Eurosport a toujours une analyse très fine de l’ac­tua­lité du tennis. Interrogée sur le cas Serena Williams, elle a émis quelques certi­tudes. Et notam­ment, l’idée que l’Américaine ne parvien­drait pas à remporter son 24ème titre en Grand Chelem.

« Les jeunes joueurs commencent à moins craindre Serena Williams. Nous avions peur de Serena à mon époque. Et beau­coup de filles ont continué à avoir peur d’elle pendant des années. Maintenant, ce n’est tout simple­ment plus le cas et elle le sent certai­ne­ment. On sent que son atti­tude sur le court a changé. Il y a moins de confiance en soi, il y a moins de confiance et poten­tiel­le­ment, on peut se demander, y a‑t‐il toujours la même pulsion, le même désir ? » a expliqué la Belge

« Peut‐être qu’elle est dans cette phase de sa vie où il est peut‐être temps de passer à autre chose. Je commence à penser que la quête qu’elle s’était fixée pour aller gagner plus de Grand Chelem, au moins un Grand Chelem, n’ar­ri­vera pas »