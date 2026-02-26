Mais que se passe‐t‐il avec le service de Coco Gauff ?
Alors qu’elle tente de corriger son problème de doubles fautes depuis plusieurs moi, la joueuse américaine semble à court de solution, comme elle l’a d’ailleurs signifié à sa box et à son expert en biomécanique, Gavin MacMillan, lors de sa défaite face à Svitolina à Dubaï.
Sur une moyenne de 10 doubles fautes lors de ses trois derniers matchs disputés aux Émirats arabes unis, l’actuelle 4e joueuse mondiale suscite l’incompréhension de plusieurs observateurs et spécialistes, comme l’ancien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, qui s’est récemment exprimé à ce sujet sur la chaîne Youtube, First & Red.
« Je ne comprends pas comment quelqu’un avec une telle expérience peut commettre de telles erreurs. J’ai une question tout de suite : comment la formation est‐elle structurée ? Je suis convaincu que la quantité se transforme en qualité. Si vous servez environ 1 000 balles, vous affinerez votre qualité de service. »
