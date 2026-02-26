Mais que se passe‐t‐il avec le service de Coco Gauff ?

Alors qu’elle tente de corriger son problème de doubles fautes depuis plusieurs moi, la joueuse améri­caine semble à court de solu­tion, comme elle l’a d’ailleurs signifié à sa box et à son expert en biomé­ca­nique, Gavin MacMillan, lors de sa défaite face à Svitolina à Dubaï.

Sur une moyenne de 10 doubles fautes lors de ses trois derniers matchs disputés aux Émirats arabes unis, l’ac­tuelle 4e joueuse mondiale suscite l’in­com­pré­hen­sion de plusieurs obser­va­teurs et spécia­listes, comme l’an­cien numéro 1 mondial, Ievgueni Kafelnikov, qui s’est récem­ment exprimé à ce sujet sur la chaîne Youtube, First & Red.

« Je ne comprends pas comment quel­qu’un avec une telle expé­rience peut commettre de telles erreurs. J’ai une ques­tion tout de suite : comment la forma­tion est‐elle struc­turée ? Je suis convaincu que la quan­tité se trans­forme en qualité. Si vous servez environ 1 000 balles, vous affi­nerez votre qualité de service. »