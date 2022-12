53e joueuse mondiale cette semaine, l’Ukrainienne Anhelina Kalinina a accordé une longue inter­view au site de l’ITF où elle est revenue sur sa saison 2022 assez mouve­mentée. Car si elle a réalisé la meilleure année de sa carrière, elle a égale­ment été frappée par la guerre entre son pays et la Russie. Une situa­tion très compli­quée à gérer.

« La guerre affecte une grande partie de ma vie et celle de tous les autres en Ukraine. Quand je fais mon travail, je dois le faire au mieux de mes capa­cités, je dois me concen­trer pour cela, mais en février, il était impos­sible de se concen­trer sur quoi que ce soit. C’est bien plus que le tennis, que le sport lui‐même, c’est quelque chose qui touche tout le pays, tout votre peuple. Toute ma famille est là, il est impos­sible d’ex­primer avec des mots à quel point cela m’a affecté, mais j’es­saie de faire tout ce que je peux pour moi en ce moment. »