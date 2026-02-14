AccueilWTAKalinskaya accuse le staff de Mouratoglou : "Jusqu’à 16 ans, je soulevais...
WTA

Kalinskaya accuse le staff de Mouratoglou : « Jusqu’à 16 ans, je soule­vais très peu de poids. L’entraînement était super intense et il n’y avait pas d’approche indi­vi­dua­lisée. Quoi que Cornet fasse, je devais le répéter »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1532

Cela ressemble presque à un règle­ment de compte. La joueuse russe Anna Kalynskaya a remis en cause la qualité de l’en­trai­ne­ment physique proposé à l’aca­démie Mouratoglou. Ces décla­ra­tions ont été faites lors de l’en­re­gis­tre­ment du podcast de l’an­cienne joueuse Elena Vesinina.

Il est clair que l’aca­démie va répondre. Ce sont des accu­sa­tions assez « graves » car selon elle, c’est ce trai­te­ment qui lui a causé une bles­sure, sa première, qui l’han­di­cape encore aujourd’hui.

Depuis ces décla­ra­tions contre Tsonga et Djokovic, « The Coach » ne s’est pas mis dans une situa­tion très agréable, c’est le moins que l’on puisse dire. 

Publié le samedi 14 février 2026 à 10:20

Article précédent
Feliciano Lopez : « Nous avons joué durant la meilleure époque de l’his­toire du tennis, et personne ne pourra me l’enlever »
Article suivant
Tallon Griekspoor se « moque » d’Alcaraz : « Son aura est totale surtout avec des mocca­sins Louis Vuitton »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.