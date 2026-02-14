Cela ressemble presque à un règlement de compte. La joueuse russe Anna Kalynskaya a remis en cause la qualité de l’entrainement physique proposé à l’académie Mouratoglou. Ces déclarations ont été faites lors de l’enregistrement du podcast de l’ancienne joueuse Elena Vesinina.
Kalinskaya explains how she injured her back training at the Mouratoglou Academy :— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) February 13, 2026
« Until I was 16, I did very little weight. The training was super intense and there was no individual approach. Whatever Cornet was doing, I had to repeat it.«
Mourataglou is a dangerous fraud pic.twitter.com/mkyf8iXBPp
Il est clair que l’académie va répondre. Ce sont des accusations assez « graves » car selon elle, c’est ce traitement qui lui a causé une blessure, sa première, qui l’handicape encore aujourd’hui.
Anna Kalinskaya says she developed her back injury after training at the Patrick Mouratoglou Academy— til polarity’s end 🎾⚡#SpallettiEra⚡⚫⚪ (@lildarkcage) February 13, 2026
source : Elena Vesnina podcast pic.twitter.com/ColRqsNlXz
Depuis ces déclarations contre Tsonga et Djokovic, « The Coach » ne s’est pas mis dans une situation très agréable, c’est le moins que l’on puisse dire.
Publié le samedi 14 février 2026 à 10:20