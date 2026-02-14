Cela ressemble presque à un règle­ment de compte. La joueuse russe Anna Kalynskaya a remis en cause la qualité de l’en­trai­ne­ment physique proposé à l’aca­démie Mouratoglou. Ces décla­ra­tions ont été faites lors de l’en­re­gis­tre­ment du podcast de l’an­cienne joueuse Elena Vesinina.

« Until I was 16, I did very little weight. The trai­ning was super intense and there was no indi­vi­dual approach. Whatever Cornet was doing, I had to repeat it.«



Mourataglou is a dange­rous fraud

Il est clair que l’aca­démie va répondre. Ce sont des accu­sa­tions assez « graves » car selon elle, c’est ce trai­te­ment qui lui a causé une bles­sure, sa première, qui l’han­di­cape encore aujourd’hui.

source : Elena Vesnina podcast

Depuis ces décla­ra­tions contre Tsonga et Djokovic, « The Coach » ne s’est pas mis dans une situa­tion très agréable, c’est le moins que l’on puisse dire.