Lors d’une interview accordée à Forbes, la 19e joueuse mondiale Karolina Muchova a évoqué la relation parfois particulière entre un joueuse ou une joueuse de tennis et son entraîneur.
« C’est un peu étrange. Je vois les choses ainsi : je dois respecter l’entraîneur et il doit me respecter. Je ne voudrais pas en arriver à un point où l’entraîneur aurait peur de me dire quelque chose, de peur qu’il y ait un ‘problème’. Et ça arrive parfois dans le tennis. »
Publié le mercredi 24 décembre 2025 à 11:57