Lors d’une inter­view accordée à Forbes, la 19e joueuse mondiale Karolina Muchova a évoqué la rela­tion parfois parti­cu­lière entre un joueuse ou une joueuse de tennis et son entraîneur.

« C’est un peu étrange. Je vois les choses ainsi : je dois respecter l’en­traî­neur et il doit me respecter. Je ne voudrais pas en arriver à un point où l’en­traî­neur aurait peur de me dire quelque chose, de peur qu’il y ait un ‘problème’. Et ça arrive parfois dans le tennis. »