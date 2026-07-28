Karolína Muchova donne de ses nouvelles après sa défaite en finale de Wimbledon contre Linda Nosková.

En effet, la Tchèque, blessée après sa finale disputée le 11 juillet dernier, a dû subir une inter­ven­tion chirurgicale.

» L’opération que j’ai subie faisait partie de mon plan . Tout s’est bien passé. Maintenant, je dois juste récu­pérer et je ne jouerai pas pendant trois ou quatre semaines. Mais je devrais être prête pour l’US Open. »

L’actuelle 6e joueuse mondiale fera partie des outsi­ders à Flushing Meadows et tentera d’at­teindre une nouvelle finale en Grand Chelem, avec l’ob­jectif de décro­cher, pour­quoi pas, un premier titre majeur.