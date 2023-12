Interrogée sur l’évo­lu­tion du tennis féminin dans une récente inter­view accordée au média tchèque iSport, Karolina Pliskova, actuelle 38e joueuse mondiale, n’a pas épargné le rôle de la WTA dans la promo­tion de son circuit même si elle recon­naît égale­ment que l’ab­sence de grandes stars comme Serena Williams et Maria Sharapova pèse lourd dans la balance.

« Je ne suis pas la seule à penser que ce n’est pas tout à fait idéal, même si chacune des meilleures joueuses d’au­jourd’hui a quelque chose à offrir. Je ne parlerai pas de l’as­pect tennis, mais le charisme joue égale­ment un rôle. Sharapova et Serena étaient de grandes person­na­lités, même dans le monde du marke­ting. On ne peut pas comparer les filles d’au­jourd’hui avec elles. Et je pense que dans cette situa­tion, la WTA n’aide pas beau­coup non plus. Il me semble qu’elle n’en fait pas une bonne promo­tion. Le tennis féminin semble main­te­nant mis à l’écart, il n’y a plus autant de gens qui y vont qu’a­vant. Lorsque je jouais bien et que ces grands noms étaient encore actifs, le niveau était plus élevé. »