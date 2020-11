L’association entre Karolina Pliskova et Dani Vallverdu aura durée moins d’un an. Période durant laquelle la Tchèque a disputé deux finales dont un titre remporté en début d’année à Brisbane. La 6e joueuse mondial a publié un communiqué dans lequel elle explique que « malheureusement, en raison d’obligations en terme de temps, mon coach Daniel Vallverdu et moi avons décidé, d’un commun accord, de ne pas travailler plus longtemps ensemble. »

Retrouvez l’intégralité de son communiqué ci-dessous :