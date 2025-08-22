Daria Kasatkina avait récem­ment fait parler d’elle après avoir décidé de changer de natio­na­lité et de repré­senter désor­mais l’Australie plutôt que la Russie.

Une ques­tion de droit et de liberté pour la 17e joueuse mondiale, qui s’est exprimée dans l’émission de télé­vi­sion CBS Mornings.

“I want to be an open and free person”: Daria Kasatkina, one of the top‐ranked tennis players in the world, defected from her home country of Russia and became a perma­nent resident of Australia in March. She tells CBS Mornings that as an « openly spoken person and as a gay person… pic.twitter.com/WYqzyQX7dx — CBS Mornings (@CBSMornings) August 21, 2025

« Eh bien, vous savez, en tant que personne franche et aussi en tant que personne homo­sexuelle, avec les lois qui sont en vigueur actuel­le­ment en Russie, il est très diffi­cile d’être aussi libre que je voudrais l’être. C’est ce qui a conduit à la déci­sion de changer de pays et, honnê­te­ment, aujourd’hui, je suis honorée de repré­senter l’Australie. »

Un chan­ge­ment de natio­na­lité que Daria ne semble pas regretter.