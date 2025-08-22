Daria Kasatkina avait récemment fait parler d’elle après avoir décidé de changer de nationalité et de représenter désormais l’Australie plutôt que la Russie.
Une question de droit et de liberté pour la 17e joueuse mondiale, qui s’est exprimée dans l’émission de télévision CBS Mornings.
« Eh bien, vous savez, en tant que personne franche et aussi en tant que personne homosexuelle, avec les lois qui sont en vigueur actuellement en Russie, il est très difficile d’être aussi libre que je voudrais l’être. C’est ce qui a conduit à la décision de changer de pays et, honnêtement, aujourd’hui, je suis honorée de représenter l’Australie. »
Un changement de nationalité que Daria ne semble pas regretter.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 10:45