WTA

Kasatkina, 17e mondiale : « En tant que personne franche et aussi en tant que personne homo­sexuelle, avec les lois qui sont en vigueur actuel­le­ment en Russie, il est très diffi­cile d’être aussi libre que je voudrais l’être »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Daria Kasatkina avait récem­ment fait parler d’elle après avoir décidé de changer de natio­na­lité et de repré­senter désor­mais l’Australie plutôt que la Russie.

Une ques­tion de droit et de liberté pour la 17e joueuse mondiale, qui s’est exprimée dans l’émission de télé­vi­sion CBS Mornings.

« Eh bien, vous savez, en tant que personne franche et aussi en tant que personne homo­sexuelle, avec les lois qui sont en vigueur actuel­le­ment en Russie, il est très diffi­cile d’être aussi libre que je voudrais l’être. C’est ce qui a conduit à la déci­sion de changer de pays et, honnê­te­ment, aujourd’hui, je suis honorée de repré­senter l’Australie. »

Un chan­ge­ment de natio­na­lité que Daria ne semble pas regretter. 

Publié le vendredi 22 août 2025 à 10:45

