Daria s’est confiée sur le site de Roland Garros au sujet de la douleur que repré­sente une grosse défaite surtout lors des grands évène­ments. C’est ce qui s’est passé derniè­re­ment pour la cham­pionne russe au &er tour de l’Open d’Australie, battue sèche­ment par Gracheva.

« Comme toujours après une grosse défaite, je passe 30 minutes à pleurer sous la douche et le lende­main c’est un peu mieux. En fait dans ce type de circons­tances, on est vidé mais il faut quand même un ou deux jours après des défaites aussi impor­tantse pour s’en remettre De toute façon, on a toujours des attentes, on veut gagner, surtout dans les grands tour­nois. C’est main­te­nant clai­re­ment un de mes objec­tifs, j’ai compris que je pouvais faire beau­coup mieux »