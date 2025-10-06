Il règne sur le tennis mondial une ambiance assez étrange où les petits veulent gagner leur « gagne‐pain » et donc plus jouer, et les autres qui sont au sommet et qui se disent tota­le­ment surmenés.

Daria Kasatkina s’est fendue d’un long message pour expli­quer sa déci­sion d’ar­rêter sa saison 2025.

« La vérité, c’est que je suis au bord du gouffre et je ne peux plus conti­nuer. J’ai besoin d’une pause. Une pause dans la mono­tonie du quoti­dien, avec les valises, les résul­tats, la pres­sion, les mêmes têtes (désolée, mesdames), et tout ce qui va avec. L’emploi du temps est tout simple­ment trop chargé ; menta­le­ment et émotion­nel­le­ment, je me sens au bord de l’ef­fon­dre­ment, et malheu­reu­se­ment, je ne suis pas la seule. Ajoutez à cela le stress émotionnel et mental lié à mon chan­ge­ment de natio­na­lité, ou l’im­pos­si­bi­lité de voir mes parents (je n’ai pas vu mon père depuis quatre ans), sans compter les batailles inces­santes pour obtenir l’éli­gi­bi­lité complète pour concourir pour l’Australie, et c’est beau­coup pour moi. Je ne peux pas supporter tout ce que je peux en tant que femme, tout en conti­nuant à concourir avec les meilleures athlètes fémi­nines du monde »