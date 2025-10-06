Il règne sur le tennis mondial une ambiance assez étrange où les petits veulent gagner leur « gagne‐pain » et donc plus jouer, et les autres qui sont au sommet et qui se disent totalement surmenés.
Daria Kasatkina s’est fendue d’un long message pour expliquer sa décision d’arrêter sa saison 2025.
« La vérité, c’est que je suis au bord du gouffre et je ne peux plus continuer. J’ai besoin d’une pause. Une pause dans la monotonie du quotidien, avec les valises, les résultats, la pression, les mêmes têtes (désolée, mesdames), et tout ce qui va avec. L’emploi du temps est tout simplement trop chargé ; mentalement et émotionnellement, je me sens au bord de l’effondrement, et malheureusement, je ne suis pas la seule. Ajoutez à cela le stress émotionnel et mental lié à mon changement de nationalité, ou l’impossibilité de voir mes parents (je n’ai pas vu mon père depuis quatre ans), sans compter les batailles incessantes pour obtenir l’éligibilité complète pour concourir pour l’Australie, et c’est beaucoup pour moi. Je ne peux pas supporter tout ce que je peux en tant que femme, tout en continuant à concourir avec les meilleures athlètes féminines du monde »
Publié le lundi 6 octobre 2025 à 10:49