Exclue comme ses compa­triotes de l’édi­tion 2022 de Wimbledon, Daria Kasatkina préfère rela­ti­viser malgré la décep­tion. Elle s’est exprimée avec recul sur la déci­sion du Grand Chelem londonien.

« Bien sûr que nous, les joueurs, sommes déçus de ne pas pouvoir parti­ciper à l’un des plus grands tour­nois du monde. Mais il y a des choses bien plus impor­tantes, bien plus grandes, qui se passent dans le monde. Les vies humaines sont bien plus impor­tantes, c’est évident », a déclaré la 23e joueuse mondiale depuis Stuttgart où elle a été éliminée en huitièmes de finale.