Redescendue au 9e rang mondial et auteur d’une saison 2026 en dessous de ses standards malgré son titre sur le WTA 1000 de Toronto, sa seule finale de l’année, Iga Swiatek peine à retrouver son meilleur niveau.
Invitée à s’exprimer dans un long entretien publié sur Sport.pl, Katerina Urbanova, qui a été la première entraîneuse de la quadruple lauréate de Roland‐Garros, a tenu à relativiser tout en faisant part d’un certain dégoût au sujet des nombreuses critiques qu’elle reçoit, notamment en Pologne.
Polecam ciekawy wywiad @dsenkowski07 🔥— Michaśka🇪🇺 (@Miki29144352964) September 20, 2026
„Rzygać mi się chce, jak widzę, co się dzieje po jej porażkach. Szanujmy dziewczynę”- grzmi @KaterinaUrbanova, pierwsza trenerka Igi Świątek, w mocnym wywiadzie dla https://t.co/AJn5l8LLos.
W dużej rozmowie ze https://t.co/AJn5l8LLos… pic.twitter.com/s9XPJ1ocPd
« Ça ne me plaît pas. Iga a accompli tant de choses qu’elle mérite plus de respect. Je regarde ça de l’extérieur et je le dis franchement, ça me donne envie de vomir quand je vois ce qui se passe après ses défaites. Respectons cette fille qui travaille vraiment dur, qui traverse une période difficile, mais on ne peut pas dire qu’elle manque d’ambition, qu’elle ne cherche pas le chemin pour revenir sur les bonnes voies. Elle embauche des entraîneurs successifs, elle dépense son propre argent pour son développement. Les gens jugent si facilement, alors qu’on ignore tant de choses sur sa vie. Comment elle gère en dehors du court, avec quoi elle doit se confronter. Elle rentre des tournois à Varsovie, et je pense qu’elle ferait peut‐être mieux de s’installer à l’étranger ? Laissez‐la vivre, laissez‐la faire des erreurs et se redresser. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 12:28