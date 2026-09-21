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Katerina Urbanova, première coach d’Iga Swiatek : « Je le dis fran­che­ment, ça me donne envie de vormir quand je vois ce qui se passe après ses défaites »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York -

Redescendue au 9e rang mondial et auteur d’une saison 2026 en dessous de ses stan­dards malgré son titre sur le WTA 1000 de Toronto, sa seule finale de l’année, Iga Swiatek peine à retrouver son meilleur niveau. 

Invitée à s’ex­primer dans un long entre­tien publié sur Sport.pl, Katerina Urbanova, qui a été la première entraî­neuse de la quadruple lauréate de Roland‐Garros, a tenu à rela­ti­viser tout en faisant part d’un certain dégoût au sujet des nombreuses critiques qu’elle reçoit, notam­ment en Pologne. 

« Ça ne me plaît pas. Iga a accompli tant de choses qu’elle mérite plus de respect. Je regarde ça de l’ex­té­rieur et je le dis fran­che­ment, ça me donne envie de vomir quand je vois ce qui se passe après ses défaites. Respectons cette fille qui travaille vrai­ment dur, qui traverse une période diffi­cile, mais on ne peut pas dire qu’elle manque d’am­bi­tion, qu’elle ne cherche pas le chemin pour revenir sur les bonnes voies. Elle embauche des entraî­neurs succes­sifs, elle dépense son propre argent pour son déve­lop­pe­ment. Les gens jugent si faci­le­ment, alors qu’on ignore tant de choses sur sa vie. Comment elle gère en dehors du court, avec quoi elle doit se confronter. Elle rentre des tour­nois à Varsovie, et je pense qu’elle ferait peut‐être mieux de s’ins­taller à l’étranger ? Laissez‐la vivre, laissez‐la faire des erreurs et se redresser. »

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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