Ne l’ap­pelez plus Katie Boulter.

L’actuelle 67e joueuse mondiale, âgée de 29 ans, a offi­ciel­le­ment décidé de changer de patro­nyme quelques jours après son mariage avec Alex De Minaur, actuel 5e au clas­se­ment ATP.

La joueuse britan­nique a en effet remplacé, sur son compte Twitter, son ancien nom en « Katie De Minaur ».

Some dreams are about so much more than a wedding. This was one of them. A moment I’ll carry in my heart for the rest of my life 🤍 pic.twitter.com/osdta1iSJp — Katie De Minaur (@katiecboulter) July 23, 2026

Une diffé­rence par exemple avec Elina Svitolina qui a de son côté tenu à conserver son nom de jeune fille.