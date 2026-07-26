Ne l’appelez plus Katie Boulter.
L’actuelle 67e joueuse mondiale, âgée de 29 ans, a officiellement décidé de changer de patronyme quelques jours après son mariage avec Alex De Minaur, actuel 5e au classement ATP.
La joueuse britannique a en effet remplacé, sur son compte Twitter, son ancien nom en « Katie De Minaur ».
Some dreams are about so much more than a wedding. This was one of them. A moment I’ll carry in my heart for the rest of my life 🤍 pic.twitter.com/osdta1iSJp— Katie De Minaur (@katiecboulter) July 23, 2026
Une différence par exemple avec Elina Svitolina qui a de son côté tenu à conserver son nom de jeune fille.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 17:17