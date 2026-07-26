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Katie Boulter change offi­ciel­le­ment de nom après son mariage avec Alex De Minaur

Par
Thomas S
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Ne l’ap­pelez plus Katie Boulter.

L’actuelle 67e joueuse mondiale, âgée de 29 ans, a offi­ciel­le­ment décidé de changer de patro­nyme quelques jours après son mariage avec Alex De Minaur, actuel 5e au clas­se­ment ATP.

La joueuse britan­nique a en effet remplacé, sur son compte Twitter, son ancien nom en « Katie De Minaur ».

Une diffé­rence par exemple avec Elina Svitolina qui a de son côté tenu à conserver son nom de jeune fille. 

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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