Sofia Kenin et Elina Svitolina sont les deux grandes gagnantes de la semaine sur le circuit féminin. Respectivement titrées à Lyon et Monterrey, l’Américaine et l’Ukrainienne progressent au classement et se retrouvent quatrième et cinquième. Ashleigh Barty reste numéro 1 mondiale devant Simona Halep et Karolina Pliskova.