Avant l’interruption du circuit en raison de la crise sanitaire du Covid-19, Sofia Kenin était la belle surprise de ce début d’année avec son sacre à l’Open d’Australie. L’Américaine, propulsée au quatrième rang mondial, avait ensuite remporté le tournoi de Lyon que le circuit soit interrompu. Elle a accordé une interview téléphonique depuis Greenbrier aux Etats-Unis en marge du World Team Tennis et revient sur cette période particulière : « C’est vraiment mal tombé car c’est arrivé à un moment où je jouais bien. Je venais de remporter mon premier titre du Grand Chelem et je pensais que j’allais disputer plus de tournois, vivre encore plus d’expériences… »

La joueuse de 21 ans a également expliqué qu’elle a pu s’entraîner pour arriver fin prête lorsque le circuit reprendra : « J’ai travaillé différents aspects de mon jeu comme mon service et obtenir plus de puissance dans mes coups. J’ai travaillé dur, je me suis entraînée tous les jours. Je sais que des joueurs en Europe n’ont pas pu s’entraîner pendant un mois ou plus. Mais ici (aux Etats-Unis), j’ai pu m’entraîner, faire du fitness et faire en sorte d’être prête lorsque la compétition reprendrait. »