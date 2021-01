Tenante du titre de l’Open d’Australie, Sofia Kenin est presque comme chez elle à Melbourne. L’Américaine ne s’est donc pas fait prier pour défendre le pro­to­cole sani­taire mis en place par Tennis Australia et le gou­ver­ne­ment aus­tra­lien pour les joueurs de ten­nis. Une posi­tion très sem­blable à une cer­taine… Serena Williams. L’occasion pour Kenin de décla­rer toute son admi­ra­tion envers la cadette des sœurs Williams et son idole d’en­fance, avec qui elle a par­ta­gé la sélec­tion amé­ri­caine en Fed Cup.

« C’est vrai­ment une belle per­sonne. J’ai l’im­pres­sion qu’elle est très soli­taire, ce que je peux évi­dem­ment com­prendre et je peux voir pour­quoi beau­coup de joueurs de haut niveau et les pros res­tent loin de tout le monde, res­tent avec leurs équipes, mais oui, elle est vrai­ment une femme terre à terre. Je l’aime et la res­pecte beau­coup, c’est spé­cial d’être devant elle (Kenin pointe au 4ème rang du clas­se­ment WTA, sept places devant Williams, ndlr), mais je la res­pecte tou­jours beau­coup. Elle a eu beau­coup de suc­cès et elle m’a vrai­ment ins­pi­ré et je suis sûr que beau­coup de jeunes ath­lètes for­mi­dables veulent être comme elle. »