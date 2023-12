Si Angelique Kerber s’est imposée en double mixte aux côtés d’Alexander Zverev sur la United Cup face à la paire italienne, la joueuse de 35 ans, de retour sur les courts après un an et demi d’ab­sence, s’est assez logi­que­ment inclinée face à la 30e joueuse mondiale, Jasmine Paolini (6−4, 7–5), malgré une belle résistance.

Interrogée en confé­rence de presse suite à ce premier match offi­ciel depuis sa gros­sesse et sa longue pause, la cham­pionne alle­mande était plutôt satis­faite même s’il lui faudra encore du temps pour trouver son rythme.

« Je ne savais pas comment je me senti­rais après une si longue période, mais c’était bien. Il me manque encore quelques petites choses, mais c’était très spécial, très intense. Je pense que j’ai déjà joué à un haut niveau, main­te­nant je veux jouer plus de matchs. Je ne sais pas comment je me sentirai demain, c’est la question. »