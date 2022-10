Angélique Kerber nous révé­lait sa gros­sesse juste avant le début de l’Us Open. L’Allemande âgée 34 ans s’est confiée récem­ment dans une inter­view auprès de nos confrères de Sport Bild.

La lauréate de trois titres du Grand Chelem s’ex­prime sur son futur en tant que maman et joueuse. Elle espère être de retour sur le court d’ici la fin de l’année 2023.

« Je pense que je serai de retour à la fin de l’année. Donc plutôt New York que Wimbledon, mais si c’est déjà à Wimbledon, alors avec plaisir. J’ai forcé­ment demandé conseil à mes copines, Kim Clijsters et Azarenka. J’avais déjà parlé de ce sujet avec Kim, qui a remporté deux fois l’US Open en tant que maman, et aussi avec Victoria. Le sujet m’avait tout simple­ment inté­ressé, même si je n’étais pas encore enceinte à l’époque », a déclaré l’ac­tuelle 99ème joueuse mondiale.