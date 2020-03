Nouveau tournoi sur gazon dans le calendrier féminin, Berlin (qui aura lieu du 13 au 21 juin) a déjà confirmé plusieurs joueuses de premier plan. Il s’agit d’Angelique Kerber, Sofia Kenin, Cori Gauff et Julia Görges.

Players confirmed for “bett1 open” – a new WTA tournament in Berlin (13-21 June, grass) :

Angelique Kerber

Sofia Kenin

Julia Görges

Cori Gauff

