Confinée chez elle avec sa famille en Pologne, Angelique Kerber a accordé une interview à Tennis Magazin allemand. L’ancienne numéro 1 mondiale voit cette crise avec philosophie : « J’essaie de tirer le meilleur parti de cette situation. Personne ne peut pas dire avec certitude quand et à quoi ressemblera l’avenir. C’est ce qui rend la planification un peu difficile. Je profite des journées à la maison. J’essaie de prendre une grande respiration, de donner à mon corps le repos dont il a besoin et de me vider la tête (…) Lorsque cette pandémie sera terminée, nous apprécierons certainement plus les choses qu’auparavant, ne serait-ce que de pouvoir circuler librement. J’espère pouvoir toujours prendre du temps pour moi et profiter des petites choses de la vie. Je souhaite aussi qu’avec cette crise, on se rendra compte que nous sommes plus forts ensemble qu’individuellement et que nous continuerons à agir en conséquence à l’avenir. »