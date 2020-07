Simona Halep, Elina Svitolina, Kiki Bertens et maintenant Angelique Kerber. Comme ses trois collègues de jeu, l’Allemande (ancienne numéro 1 mondiale) n’envisage pas un voyage à New York pour disputer l’US Open (propos relayés par Ubitennis) : « Aujourd’hui, je dis très honnêtement que je ne peux pas imaginer que le tournoi se joue. Je pense que personne ne veut monter dans un avion et prendre un vol pour New York. Pour l’instant, personne ne sait ce qu’il va se passer. Je respecte le fait que quelqu’un de mon équipe puisse attraper le virus et nous pourrions être coincés sans savoir quoi faire. »

La double lauréate en Grand Chelem reconnaît également que le flou règne concernant la reprise du circuit qui est prévu pour le 3 août pour la WTA : « Personne ne sait ce qui va se passer, nous pouvons reprendre dans trois semaines comme dans deux ans. C’est difficile à dire… »