C’est une petite surprise dans le monde du tennis et de la WTA. Kiki Bertens, actuelle 20e joueuse mondiale et ancienne 4e en 2019, a annoncé via son compte Instagram qu’elle mettrait un terme à sa carrière profes­sion­nelle à l’issue de cette saison 2021. Blessée pendant de longs mois au tendon d’Achille et revenue au mois de mars où elle a disputé sept matchs depuis (deux victoires), la Néerlandaise ne se sent plus d’at­taque pour conti­nuer une carrière éprou­vante à seule­ment 29 ans.

« Salut à tous, je veux partager avec vous tous que j’ai décidé que cette année sera la dernière saison de ma carrière de tennis. J’ai toujours exigé le maximum de moi‐même, mais le réser­voir est bien vide. L’équilibre entre le travail acharné que j’ai fourni jour après jour et la satis­fac­tion que j’en retire à la fin de la journée n’est plus là. De plus, je suis plus que prête pour le chapitre qui suit. Les prochains tour­nois à venir sont Eastbourne, Wimbledon et les Jeux olym­piques. Nous déci­de­rons après si mon corps récu­père suffi­sam­ment pour jouer le reste de la saison. Je ferai tout ce que je peux pour terminer ma carrière de la meilleure façon possible », a écrit celle qui a quand même remporté 10 titres en carrière pour 15 finales.