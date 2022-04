Cette fois, c’est la bonne.

Après avoir tenté un deuxième et ultime retour sur le circuit WTA en 2020, pas vrai­ment aidée par la pandémie de Covid et des bles­sures à répé­ti­tion, Kim Clijsters a décidé, à 38 ans, de mettre un terme défi­nitif à sa carrière de joueuse professionnelle.

Mère de trois enfants, elle était une première fois partie en retraite en 2007, avant d’an­noncer son retour deux ans plus tard, puis de raccro­cher une nouvelle fois en 2012 avec la suite que l’on connaît.

Membre du Hall Of Fame depuis 2017, la Belge a remporté 41 trophées en simple, dont quatre tour­nois du Grand Chelem (un Open d’Australie et trois US Open), ainsi que 11 titres en double dont deux Majeurs (un Roland‐Garros et un Wimbledon).