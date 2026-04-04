Récemment dans son podcast, l’an­cienne joueuse belge a anti­cipé le prin­cipal problème auquel va être confronté Francisco Roig, qui est le nouveau coach d’Iga Swiatek. C’est d’au­tant plus vrai que l’Espagnol n’a pas le même carac­tère que Win Fisette.

« Ce n’est pas simple de travailler dans une équipe où il y a un coach mental très proche, toujours présent. Le coach doit aussi comprendre ou faire partie de ce processus. Les person­na­lités doivent corres­pondre, et il y a beau­coup de para­mètres. Wim est quel­qu’un de très axé sur les données. Moi, j’étais une joueuse très intui­tive : je ne voulais pas entendre de statis­tiques, ça ne fonc­tion­nait pas dans ma tête. Donc pour moi, ça pouvait être très écra­sant. Je ne sais pas comment Iga fonc­tionne exac­te­ment. Il n’est peut‐être pas le meilleur coach tech­nique. Si vous cher­chez quel­qu’un pour changer votre coup droit, ce n’était proba­ble­ment pas sa force. Pour Iga, le vrai sujet c’est que l’on arrive à un point où il faut se regarder dans le miroir, faire les chan­ge­ments néces­saires et affronter ses faiblesses. »