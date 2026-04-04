Récemment dans son podcast, l’ancienne joueuse belge a anticipé le principal problème auquel va être confronté Francisco Roig, qui est le nouveau coach d’Iga Swiatek. C’est d’autant plus vrai que l’Espagnol n’a pas le même caractère que Win Fisette.
« Ce n’est pas simple de travailler dans une équipe où il y a un coach mental très proche, toujours présent. Le coach doit aussi comprendre ou faire partie de ce processus. Les personnalités doivent correspondre, et il y a beaucoup de paramètres. Wim est quelqu’un de très axé sur les données. Moi, j’étais une joueuse très intuitive : je ne voulais pas entendre de statistiques, ça ne fonctionnait pas dans ma tête. Donc pour moi, ça pouvait être très écrasant. Je ne sais pas comment Iga fonctionne exactement. Il n’est peut‐être pas le meilleur coach technique. Si vous cherchez quelqu’un pour changer votre coup droit, ce n’était probablement pas sa force. Pour Iga, le vrai sujet c’est que l’on arrive à un point où il faut se regarder dans le miroir, faire les changements nécessaires et affronter ses faiblesses. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 10:20