Sortie dès les phases de poules du Masters, Aryna Sabalenka a conclu une deuxième partie de saison très déce­vante pour elle.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a partagé une réflexion éton­nante sur la mauvaise passe que traverse la Biélorusse.

« J’ai eu une conver­sa­tion pendant l’US Open avec Max Mirnyi, qui ne fait plus partie de son équipe. Il s’occupait de son chien pendant qu’elle parti­ci­pait à des événe­ments média­tiques. Je lui ai demandé : ‘Comment ça se passe quand on voyage avec un chien ?’ Il m’a répondu : ‘Oh, c’est beau­coup de travail, y compris pour l’équipe. C’est une grande respon­sa­bi­lité. Il faut s’assurer que le chien mange à l’heure, qu’il ait assez d’eau, qu’il ne soit pas exposé au soleil, et il faut le sortir.’ Max me disait qu’elle s’inquiète constam­ment pour le chien : qui s’occupe de lui ? Où est‐il ? A‑t‐il mangé à l’heure ? Et ça m’a fait réflé­chir. Elle arrive à une étape de sa vie et de sa carrière où peut‐être un fort instinct maternel commence à se mani­fester. Je suis passée par là. Alors peut‐être que je me concentre un peu sur ma propre situa­tion. Mais qui sait ? Elle va bientôt se marier. Elle commence à penser à fonder une famille. N’est-elle plus aussi heureuse sur le circuit ? N’a‑t-elle plus cette menta­lité du « tout ou rien » dont on a parfois besoin pour se dépasser dans les moments difficiles ? »