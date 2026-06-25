En matière de retour et de « come back », Kim Clijsters est plutôt bien placée pour en parler, elle qui en a réalisé deux, dont un particulièrement gagnant en 2007 et un autre totalement loupé en 2020 après sept ans d’absence.
Logique donc qu’elle prenne la parole dans le dernier épisode de son podcast, Love All with Kim Clijsters, au sujet du grand retour de Serena Williams en simple, qui aura lieu au premier tour de Wimbledon.
Consciente de la difficulté de revenir sur le circuit, d’autant plus à un âge aussi avancé que celui de l’Américaine (45 ans en septembre prochain), la Belge a tenu à faire redescendre l’euphorie générale autour de la légende américaine.
« Je pense qu’il y a toujours une part de crainte. Il est encore trop tôt. Je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à ce qu’elle joue au tennis les yeux fermés et que tout se mette automatiquement en place, qu’elle se déplace librement et que tout se passe à la perfection. On ne peut pas s’attendre à ça. Je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à revoir la Serena que nous avons connue auparavant. Mais je pense effectivement qu’avec le type de tennis dont elle est capable de proposer, elle peut bien jouer sur gazon, les échanges sont plus courts. Elle a un excellent service et un excellent retour. Elle maîtrise donc très bien les deux premiers coups du point. Ce qui m’inquiète davantage, c’est sa réactivité et sa vue. On peut s’entraîner, se mettre en forme et tout ça, mais ces aspects‐là vont aussi commencer à ralentir. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 15:15