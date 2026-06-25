En matière de retour et de « come back », Kim Clijsters est plutôt bien placée pour en parler, elle qui en a réalisé deux, dont un parti­cu­liè­re­ment gagnant en 2007 et un autre tota­le­ment loupé en 2020 après sept ans d’absence.

Logique donc qu’elle prenne la parole dans le dernier épisode de son podcast, Love All with Kim Clijsters, au sujet du grand retour de Serena Williams en simple, qui aura lieu au premier tour de Wimbledon.

Consciente de la diffi­culté de revenir sur le circuit, d’au­tant plus à un âge aussi avancé que celui de l’Américaine (45 ans en septembre prochain), la Belge a tenu à faire redes­cendre l’eu­phorie géné­rale autour de la légende américaine.

« Je pense qu’il y a toujours une part de crainte. Il est encore trop tôt. Je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à ce qu’elle joue au tennis les yeux fermés et que tout se mette auto­ma­ti­que­ment en place, qu’elle se déplace libre­ment et que tout se passe à la perfec­tion. On ne peut pas s’attendre à ça. Je ne pense pas qu’on puisse s’attendre à revoir la Serena que nous avons connue aupa­ra­vant. Mais je pense effec­ti­ve­ment qu’avec le type de tennis dont elle est capable de proposer, elle peut bien jouer sur gazon, les échanges sont plus courts. Elle a un excellent service et un excellent retour. Elle maîtrise donc très bien les deux premiers coups du point. Ce qui m’inquiète davan­tage, c’est sa réac­ti­vité et sa vue. On peut s’entraîner, se mettre en forme et tout ça, mais ces aspects‐là vont aussi commencer à ralentir. »