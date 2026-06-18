Pas loin de remporter un premier titre depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, Emma Raducanu s’est fina­le­ment inclinée en finale du tournoi du Queen’s où elle a malgré tout montré de très belles choses sur le court.

Invitée à se prononcer sur la joueuse britan­nique, qui subit une pres­sion constante de la part des médias, la quadruple lauréate en Grand Chelem, Kim Klijsters, a estimé que les récentes nouvelles à son sujet, à savoir qu’elle a un petit ami comme cela a été révélé par le célèbre tabloïd, The Sun, est une excel­lente nouvelle.

« Il y a quelque chose de très récon­for­tant à entendre cette voix (celle de son entraî­neur, Andrew Richardson) si recon­nais­sable, celle d’une personne qui vous comprend, ce qui est formi­dable, surtout pour quelqu’un comme Emma, origi­naire de Grande‐Bretagne, sachant qu’elle fait l’objet d’une grande atten­tion et qu’elle subit une forte pres­sion lorsqu’elle joue sur gazon. J’ai vu des photos qui montrent qu’elle a aussi un nouveau petit ami, elle a donc l’air très heureuse, elle profite de la vie, et je pense que c’est impor­tant aussi ; le simple fait d’être heureuse en dehors du court permet de mieux jouer sur le court, je l’ai toujours dit. »