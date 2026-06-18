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Kim Clijsters sur Emma Raducanu : « J’ai vu des photos qui montrent qu’elle a aussi un nouveau petit ami. Et le simple fait d’être heureuse en dehors du court permet de mieux jouer sur le court, je l’ai toujours dit »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 18�12025

Pas loin de remporter un premier titre depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, Emma Raducanu s’est fina­le­ment inclinée en finale du tournoi du Queen’s où elle a malgré tout montré de très belles choses sur le court.

Invitée à se prononcer sur la joueuse britan­nique, qui subit une pres­sion constante de la part des médias, la quadruple lauréate en Grand Chelem, Kim Klijsters, a estimé que les récentes nouvelles à son sujet, à savoir qu’elle a un petit ami comme cela a été révélé par le célèbre tabloïd, The Sun, est une excel­lente nouvelle. 

« Il y a quelque chose de très récon­for­tant à entendre cette voix (celle de son entraî­neur, Andrew Richardson) si recon­nais­sable, celle d’une personne qui vous comprend, ce qui est formi­dable, surtout pour quelqu’un comme Emma, origi­naire de Grande‐Bretagne, sachant qu’elle fait l’objet d’une grande atten­tion et qu’elle subit une forte pres­sion lorsqu’elle joue sur gazon. J’ai vu des photos qui montrent qu’elle a aussi un nouveau petit ami, elle a donc l’air très heureuse, elle profite de la vie, et je pense que c’est impor­tant aussi ; le simple fait d’être heureuse en dehors du court permet de mieux jouer sur le court, je l’ai toujours dit. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 15:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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