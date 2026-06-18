Pas loin de remporter un premier titre depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, Emma Raducanu s’est finalement inclinée en finale du tournoi du Queen’s où elle a malgré tout montré de très belles choses sur le court.
Invitée à se prononcer sur la joueuse britannique, qui subit une pression constante de la part des médias, la quadruple lauréate en Grand Chelem, Kim Klijsters, a estimé que les récentes nouvelles à son sujet, à savoir qu’elle a un petit ami comme cela a été révélé par le célèbre tabloïd, The Sun, est une excellente nouvelle.
« Il y a quelque chose de très réconfortant à entendre cette voix (celle de son entraîneur, Andrew Richardson) si reconnaissable, celle d’une personne qui vous comprend, ce qui est formidable, surtout pour quelqu’un comme Emma, originaire de Grande‐Bretagne, sachant qu’elle fait l’objet d’une grande attention et qu’elle subit une forte pression lorsqu’elle joue sur gazon. J’ai vu des photos qui montrent qu’elle a aussi un nouveau petit ami, elle a donc l’air très heureuse, elle profite de la vie, et je pense que c’est important aussi ; le simple fait d’être heureuse en dehors du court permet de mieux jouer sur le court, je l’ai toujours dit. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 15:40