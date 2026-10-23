Il y a quelques jours, Iga Swiatek a décidé de mettre un terme à sa saison et donc d’abandonner la course au Masters.

Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a commenté la déci­sion de la Polonaise, blessée à la cuisse gauche.

« Je suis sûre qu’elle y a mûre­ment réfléchi, et pour qu’elle en arrive à une telle déci­sion, cela n’a pas pris que quelques minutes. Elle y a souvent réfléchi, et elle a connu quelques bles­sures. Je pense donc qu’il est impor­tant d’écouter son corps et de se demander : ‘Est‐ce que je peux me forcer à me concen­trer sur ces dernières semaines au risque de me blesser, avec une bles­sure qui mettra plus de temps à guérir ou qui néces­si­tera des soins plus longs ?’ Ou est‐ce que cela vaut la peine de forcer pendant ces dernières semaines, tout en sachant que cela pour­rait aggraver la situa­tion ou avoir un impact sur ce qui l’attend en 2027 ? Donc, en ce sens, je pense que c’est la déci­sion la plus sage. Connaissons‐nous tous les détails de l’affaire ? C’est peut‐être pire que ce qu’elle explique ou évoque. Bien sûr, je fais confiance à chaque joueur lorsqu’il prend une déci­sion de fin de saison, car il doit y avoir plus en jeu que ce qu’ils laissent souvent paraître ou expriment. »