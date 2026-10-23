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Kim Clijsters sur Iga Swiatek : « Pour en arriver à une telle déci­sion, ce n’est pas une réflexion de quelques minutes »

Par
Baptiste Mulatier
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Il y a quelques jours, Iga Swiatek a décidé de mettre un terme à sa saison et donc d’abandonner la course au Masters.

Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a commenté la déci­sion de la Polonaise, blessée à la cuisse gauche.

« Je suis sûre qu’elle y a mûre­ment réfléchi, et pour qu’elle en arrive à une telle déci­sion, cela n’a pas pris que quelques minutes. Elle y a souvent réfléchi, et elle a connu quelques bles­sures. Je pense donc qu’il est impor­tant d’écouter son corps et de se demander : ‘Est‐ce que je peux me forcer à me concen­trer sur ces dernières semaines au risque de me blesser, avec une bles­sure qui mettra plus de temps à guérir ou qui néces­si­tera des soins plus longs ?’ Ou est‐ce que cela vaut la peine de forcer pendant ces dernières semaines, tout en sachant que cela pour­rait aggraver la situa­tion ou avoir un impact sur ce qui l’attend en 2027 ? Donc, en ce sens, je pense que c’est la déci­sion la plus sage. Connaissons‐nous tous les détails de l’affaire ? C’est peut‐être pire que ce qu’elle explique ou évoque. Bien sûr, je fais confiance à chaque joueur lorsqu’il prend une déci­sion de fin de saison, car il doit y avoir plus en jeu que ce qu’ils laissent souvent paraître ou expriment. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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