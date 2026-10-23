Il y a quelques jours, Iga Swiatek a décidé de mettre un terme à sa saison et donc d’abandonner la course au Masters.
Dans le dernier épisode du podcast « Love All », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancienne numéro 1 mondiale Kim Clijsters a commenté la décision de la Polonaise, blessée à la cuisse gauche.
« Je suis sûre qu’elle y a mûrement réfléchi, et pour qu’elle en arrive à une telle décision, cela n’a pas pris que quelques minutes. Elle y a souvent réfléchi, et elle a connu quelques blessures. Je pense donc qu’il est important d’écouter son corps et de se demander : ‘Est‐ce que je peux me forcer à me concentrer sur ces dernières semaines au risque de me blesser, avec une blessure qui mettra plus de temps à guérir ou qui nécessitera des soins plus longs ?’ Ou est‐ce que cela vaut la peine de forcer pendant ces dernières semaines, tout en sachant que cela pourrait aggraver la situation ou avoir un impact sur ce qui l’attend en 2027 ? Donc, en ce sens, je pense que c’est la décision la plus sage. Connaissons‐nous tous les détails de l’affaire ? C’est peut‐être pire que ce qu’elle explique ou évoque. Bien sûr, je fais confiance à chaque joueur lorsqu’il prend une décision de fin de saison, car il doit y avoir plus en jeu que ce qu’ils laissent souvent paraître ou expriment. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 11:26