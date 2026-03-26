Invitée à se prononcer sur la récente séparation entre Iga Swiatek et son entraîneur, Wim Fissette, l’ancienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters, n’a pas semblé surprise par cette décision, expliquant que leur relation se détériorait depuis déjà un moment.
« Ma première impression, c’est que… J’ai vu certaines des interactions qui se passaient sur le court aussi, et je pense, pour défendre Wim, que lorsqu’une joueuse est dans l’état d’esprit où elle se trouvait, je ne pense pas qu’on puisse dire grand‐chose depuis le bord du terrain. Ça va bien au‐delà de « hé, fais ça sur le court », ou « hé, essaie de te concentrer pour placer la balle là », ou « lance la balle » ou « avance sur le retour ». Ça va bien au‐delà de ça. C’est beaucoup plus profond. Mais on voyait bien qu’il y avait déjà de la tension depuis quelques mois, de la frustration, et que leur relation naturelle entre joueuse et entraîneur n’était pas vraiment ce qu’elle aurait dû être, et je pense que c’étaient là quelques signaux d’alerte. »
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 16:16