Invitée à se prononcer sur la récente sépa­ra­tion entre Iga Swiatek et son entraî­neur, Wim Fissette, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters, n’a pas semblé surprise par cette déci­sion, expli­quant que leur rela­tion se dété­rio­rait depuis déjà un moment.

« Ma première impres­sion, c’est que… J’ai vu certaines des inter­ac­tions qui se passaient sur le court aussi, et je pense, pour défendre Wim, que lorsqu’une joueuse est dans l’état d’esprit où elle se trou­vait, je ne pense pas qu’on puisse dire grand‐chose depuis le bord du terrain. Ça va bien au‐delà de « hé, fais ça sur le court », ou « hé, essaie de te concen­trer pour placer la balle là », ou « lance la balle » ou « avance sur le retour ». Ça va bien au‐delà de ça. C’est beau­coup plus profond. Mais on voyait bien qu’il y avait déjà de la tension depuis quelques mois, de la frus­tra­tion, et que leur rela­tion natu­relle entre joueuse et entraî­neur n’était pas vrai­ment ce qu’elle aurait dû être, et je pense que c’étaient là quelques signaux d’alerte. »