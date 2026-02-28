Alexandra Eala est en train de devenir l’une des joueuses les plus attrac­tives du circuit. Seulement âgée de 20 ans et issue de la pres­ti­gieuse Rafa Nadal Academy, la Philippine est une véri­table star dans son pays, mais pas que.

Particulièrement appré­ciée sur le circuit où elle est encou­ragée par de nombreux fans du monde entier, comme tout le monde a a pu s’en aper­ce­voir récem­ment à Dubaï, l’ac­tuelle 20e joueuse mondiale a reçu le soutien de l’an­cienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters, consciente du poids qui repose sur ses épaules.

« Elle doit donc faire face à beau­coup de nouveautés à un si jeune âge. Elle vit en Espagne depuis de nombreuses années, depuis l’âge de 13 ans je crois. Elle a démé­nagé en Espagne et s’est entraînée à l’aca­démie de Rafa. Elle a côtoyé des personnes qui ont une menta­lité très exigeante, mais aussi très concen­trée : il faut travailler dur, être respec­tueux. Elle a évolué dans cet envi­ron­ne­ment, et je pense que ce n’est pas un hasard si elle a obtenu ces résul­tats. Mais je pense qu’il est très impor­tant pour elle d’être un peu protégée de la folie qui accom­pagne tout cela. Et simple­ment la capa­cité de rester concen­trée sur ce qu’elle doit faire. Elle doit gérer cette vie où elle est comme Michael Jordan aux Philippines. Les gens pensent que c’est juste sur Internet, dans les jour­naux et tout ça, mais je pense que ce n’est pas facile de gérer des chan­ge­ments comme ça, si rapi­de­ment », a déclaré l’an­cienne joueuse belge dans le dernier épisode de son podcast, Love All.