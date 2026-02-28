Alexandra Eala est en train de devenir l’une des joueuses les plus attractives du circuit. Seulement âgée de 20 ans et issue de la prestigieuse Rafa Nadal Academy, la Philippine est une véritable star dans son pays, mais pas que.
Particulièrement appréciée sur le circuit où elle est encouragée par de nombreux fans du monde entier, comme tout le monde a a pu s’en apercevoir récemment à Dubaï, l’actuelle 20e joueuse mondiale a reçu le soutien de l’ancienne numéro 1 mondiale, Kim Clijsters, consciente du poids qui repose sur ses épaules.
« Elle doit donc faire face à beaucoup de nouveautés à un si jeune âge. Elle vit en Espagne depuis de nombreuses années, depuis l’âge de 13 ans je crois. Elle a déménagé en Espagne et s’est entraînée à l’académie de Rafa. Elle a côtoyé des personnes qui ont une mentalité très exigeante, mais aussi très concentrée : il faut travailler dur, être respectueux. Elle a évolué dans cet environnement, et je pense que ce n’est pas un hasard si elle a obtenu ces résultats. Mais je pense qu’il est très important pour elle d’être un peu protégée de la folie qui accompagne tout cela. Et simplement la capacité de rester concentrée sur ce qu’elle doit faire. Elle doit gérer cette vie où elle est comme Michael Jordan aux Philippines. Les gens pensent que c’est juste sur Internet, dans les journaux et tout ça, mais je pense que ce n’est pas facile de gérer des changements comme ça, si rapidement », a déclaré l’ancienne joueuse belge dans le dernier épisode de son podcast, Love All.
Publié le samedi 28 février 2026 à 18:48