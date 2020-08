À partir du 20 août, Flushing Meadows accueillera exceptionnellement le tournoi de Cincinnati, en raison de la pandémie de Covid-19. Une chose assez bizarre pour Johanna Konta : « Pour moi, le plus étrange est le fait que nous allons jouer un tournoi à Flushing Meadows qui n’est pas l’US Open. Je pense que cela va être très bizarre. »

Et tout cela se déroulera évidemment sans public : « Je ne vais pas mentir, j’adore jouer devant la foule. C’est une grande partie de ce que j’aime dans ce sport. Donc je ne vais pas m’amuser à 100 % si ce tournoi a lieu. Cela va me manquer. Mais d’un autre côté, j’ai au moins la possibilité de jouer, ce qui signifie plus pour moi que d’avoir la possibilité de jouer, qu’il y ait foule ou non. »