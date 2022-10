17e joueuse mondiale cette semaine grâce notam­ment à un parcours excep­tionnel fin 2021 avec son ancien coach Dimitry Tursunov, Anett Kontaveit a donné une inter­view aux Allemands de Tennis Magazin dans laquelle elle févoque les complexités du circuit WTA.

« D’un point de vue marke­ting, il est certai­ne­ment diffi­cile qu’il y ait toujours de nouveaux gagnants. D’autre part, ce qui le rend inté­res­sant, c’est que n’im­porte qui peut gagner contre n’im­porte qui et vous ne savez pas exac­te­ment qui ce sera. Le niveau du tennis féminin est si élevé qu’il faut être à 100% en forme et concentré à chaque match. Rien ne vous sera donné. C’est aussi une situa­tion nouvelle pour moi puisque j’ai été dans le top 10 et que j’ai atteint la deuxième place. J’ai dû m’ha­bi­tuer à ça. Ce qu’Iga Swiatek a réalisé ces derniers mois est donc tout à fait remar­quable. Quand je suis devenu numéro deux mondial pour la première fois, Iga avait presque deux fois plus de points que moi. »