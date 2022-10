Engagée cette semaine du côté de Guadalajara, au Mexique, où elle a battu la Biélorusse Sasnovich pour son entrée en lice, l’Ukrainienne Marta Kostyuk, dans des propos rapportés par le compte Twitter Ukrainian Tennis, a évoqué son quoti­dien de joueuse de tennis alors que son pays, l’Ukraine, est toujours engagé dans un conflit armé avec la Russie.

« C’était si bon de jouer au tennis avant la guerre. C’est une réalité diffé­rente main­te­nant. Avant, jouer au tennis était très stres­sant, mais ce n’est rien comparé à ce que nous, les Ukrainiens, ressen­tons main­te­nant. J’espère juste que ma carrière ne va pas se terminer plus vite à cause de ça. C’est telle­ment fati­guant. Dans le sport, personne ne vous donnera un billet gratuit, votre adver­saire ne sera pas du genre, ‘Oh, elle a la guerre à la maison, je lui donnerai un match, je la lais­serai gagner’. Non, c’est une compé­ti­tion, ça ne marche pas comme ça. Je me sens constam­ment désa­van­tagée dès le départ. »