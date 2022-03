Faisant partie des joueuses ukrai­niennes ayant un certain poids média­tique, avec Svitolina et Tsurenko, malgré son jeune âge (19 ans), Marta Kostyuk a décidé de publier un commu­niqué afin que la WTA prenne sans tarder posi­tion dans le conflit oppo­sant l’Ukraine à la Russie.

Si l’ini­tia­tive peut se comprendre, elle a malgré tout ses limites alors que les spor­tifs devraient plutôt montrer l’exemple en s’unis­sant au lieu d’ap­peler à une nouvelle sorte de division.

« Nous, joueurs de tennis ukrai­niens, tenons à exprimer notre grande surprise et notre mécon­ten­te­ment face à l’ab­sence de réac­tion à ce qui se passe dans notre pays. Il est parti­cu­liè­re­ment étrange que dans les cas précé­dents d’in­jus­tice et de violence mascu­line, la réponse de la WTA ait été immé­diate. L’Ukraine subit une attaque brutale. Les bombes et les missiles tuent nos compa­triotes et détruisent nos vies. Nous deman­dons à la WTA de condamner immé­dia­te­ment le gouver­ne­ment russe, de retirer tous les tour­nois orga­nisés en Russie et de contacter l’ITF pour qu’elle fasse de même. Nous soute­nons égale­ment les joueurs de tennis russes qui s’ex­priment et comprennent que les attaques ont lieu sans leur parti­ci­pa­tion. Nous pensons que nous devrions suivre la recom­man­da­tion du CIO selon laquelle les équipes natio­nales russes ne devraient pas porter les insignes de la Fédération de Russie. Nous consi­dé­rons que les insultes, les attaques, l’usage de la force et les meurtres sont des crimes plus graves que le dopage, car ils sont direc­te­ment contre l’hu­ma­nité. Arrêtez la guerre. Arrêtez l’agres­sion russe. Apportez la paix dans nos foyers. Soyez HUMAIN. »