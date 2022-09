Après avoir fait parler d’elle en refu­sant de serrer la main à la Biélorusse Victoria Azarenka lors de l’US Open, Marta Kostyuk s’est récem­ment exprimée dans une inter­view accordée à Tennis.com sur cette séquence et son senti­ment envers sa collègue de travail.

« Je n’ai pas de vendetta person­nelle contre qui que ce soit, je n’ai pas critiqué la person­na­lité de qui que ce soit. Vika est une grande compé­ti­trice et c’est quelque chose qui ne peut pas être effacé, la guerre ne peut pas effacer cela. Je conti­nuerai à saluer les autres joueurs avec ma raquette : c’est la bonne chose à faire, car il y a des millions et des millions de personnes qui se battent et meurent à chaque instant. Je ne peux pas faire des high‐five à des gens qui ne m’ont même pas montré leur soutien, même en privé, au‐delà de la sphère publique. J’essaie de profiter de ma carrière, même en jouant contre Vika. Maintenant, je suis beau­coup plus consciente de tout ce qui m’en­toure, qu’il y a telle­ment plus que le tennis. J’aime pouvoir jouer et être en bonne santé, sans bles­sures, en profi­tant de l’en­vi­ron­ne­ment privi­légié du tennis. J’ai joué le deuxième tour de l’US Open, je me suis dit d’en profiter, peu de gens arrivent aussi loin. »