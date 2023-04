Depuis que la numéro une mondiale, Iga Swiatek, a publi­que­ment jété un pavé dans la mare en révé­lant plusieurs tensions entre les joueuses russes et ukrai­niennes, elles sont de plus en plus à s’ex­primer sur ce sujet épineux.

Interrogé par le site BTU.org à propos de ces fameuses tensions, la Tchèque Barbora Krejcikova a confirmé cette tendance en insis­tant notam­ment sur le rôle des joueuses russes.

« Oui, je sens la tension. Des deux côtés. Mais il y a des Russes qui la créent. Elles ne parlent pas publi­que­ment, mais on voit ce qu’elles font dans le vestiaire. Personnellement, j’es­saie de les éviter. »