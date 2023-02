Alors qu’elle affronte actuel­le­ment Jessica Pegula en demi‐finales du WTA 1000 de Dubaï, Barbora Krejcikova, lors de sa confé­rence de presse après sa très belle victoire face à Aryna Sabalenka en quarts, a tenu à répondre à ceux qui s’in­quiètent du manque de régu­la­rité au sommet du tennis féminin.

« Pourquoi la constance est‐elle si néces­saire ? Il y a telle­ment de bonnes joueuses, chaque semaine il y a une joueuse qui joue mieux que les autres, puis la semaine suivante arrive et c’est une autre. Je ne sais pas comment le dire, je suis désolé mais quand je vois autant de joueuses qui réus­sissent, ça me donne une force supplé­men­taire, je vois que si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi, ça me motive et je suis sûre que ça motive les autres filles. Peut‐être n’y avait‐il pas autant de constance ces deux dernières années, mais je sens que nous sommes très proches. Chacune d’entre nous peut battre n’im­porte qui, donc je trouve très inté­res­sant de ne pas voir la même personne gagner tout le temps… sauf pour Iga l’année dernière pendant quatre mois. »