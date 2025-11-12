Ancienne 2e joueuse mondiale, Svetlana Kuznetsova s’est récemment exprimée sur son compte Telegram suite au sacre d’Elena Rybakina sur le Masters de fin de saison.
Et si la lauréate de Roland‐Garros 2009 a tenu à saluer la prestation de la Kazakhstanaise et son courage lors de la cérémonie en refusant de s’afficher avec la directrice de la WTA, elle a néanmoins regretté qu’une joueuse née en Russie représente un autre drapeau.
« Toutes mes félicitations à Elena Rybakina pour son triomphe bien mérité ! Son parcours vers cette victoire a été particulièrement difficile. Je tiens à vous rappeler le flot de critiques et de pressions qu’elle a dû endurer en raison de sa relation avec son entraîneur. Mais elle a continué à se battre pour ce qu’elle croyait juste, quoi qu’il arrive. Et Lena ne s’est pas arrêtée là ! Son engagement se manifeste jusque dans les moindres détails : lors de la cérémonie des récompenses, elle a refusé de se faire photographier avec la présidente de la WTA. Un acte fort qui force le respect. J’avoue que c’est particulièrement doux‐amer de réaliser qu’une telle athlète concourt sous un autre drapeau. Ce fait est profondément offensant pour tous ses fans russes. »
Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 17:56