AccueilWTAKuznetsova (ex-2e mondiale) sur Rybakina : "Voir une telle athlète jouer sous...
WTA

Kuznetsova (ex‐2e mondiale) sur Rybakina : « Voir une telle athlète jouer sous un autre drapeau est profon­dé­ment offen­sant pour tous ses fans russes »

Thomas S
Par Thomas S

-

453

Ancienne 2e joueuse mondiale, Svetlana Kuznetsova s’est récem­ment exprimée sur son compte Telegram suite au sacre d’Elena Rybakina sur le Masters de fin de saison. 

Et si la lauréate de Roland‐Garros 2009 a tenu à saluer la pres­ta­tion de la Kazakhstanaise et son courage lors de la céré­monie en refu­sant de s’af­fi­cher avec la direc­trice de la WTA, elle a néan­moins regretté qu’une joueuse née en Russie repré­sente un autre drapeau. 

« Toutes mes féli­ci­ta­tions à Elena Rybakina pour son triomphe bien mérité ! Son parcours vers cette victoire a été parti­cu­liè­re­ment diffi­cile. Je tiens à vous rappeler le flot de critiques et de pres­sions qu’elle a dû endurer en raison de sa rela­tion avec son entraî­neur. Mais elle a continué à se battre pour ce qu’elle croyait juste, quoi qu’il arrive. Et Lena ne s’est pas arrêtée là ! Son enga­ge­ment se mani­feste jusque dans les moindres détails : lors de la céré­monie des récom­penses, elle a refusé de se faire photo­gra­phier avec la prési­dente de la WTA. Un acte fort qui force le respect. J’avoue que c’est parti­cu­liè­re­ment doux‐amer de réaliser qu’une telle athlète concourt sous un autre drapeau. Ce fait est profon­dé­ment offen­sant pour tous ses fans russes. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 17:56

Article précédent
Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e Grand Chelem ? Justine Henin rend son verdict : « Il va se laisser porter par les oppor­tu­nités à gauche ou à droite. Mais avec Alcaraz et Sinner, ça va être compliqué »
Article suivant
Félix Auger‐Aliassime, après sa victoire contre Ben Shelton : « Je ne sais pas, je ne jouais pas très bien, mais fina­le­ment, c’est passé »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.