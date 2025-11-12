Ancienne 2e joueuse mondiale, Svetlana Kuznetsova s’est récem­ment exprimée sur son compte Telegram suite au sacre d’Elena Rybakina sur le Masters de fin de saison.

Et si la lauréate de Roland‐Garros 2009 a tenu à saluer la pres­ta­tion de la Kazakhstanaise et son courage lors de la céré­monie en refu­sant de s’af­fi­cher avec la direc­trice de la WTA, elle a néan­moins regretté qu’une joueuse née en Russie repré­sente un autre drapeau.

« Toutes mes féli­ci­ta­tions à Elena Rybakina pour son triomphe bien mérité ! Son parcours vers cette victoire a été parti­cu­liè­re­ment diffi­cile. Je tiens à vous rappeler le flot de critiques et de pres­sions qu’elle a dû endurer en raison de sa rela­tion avec son entraî­neur. Mais elle a continué à se battre pour ce qu’elle croyait juste, quoi qu’il arrive. Et Lena ne s’est pas arrêtée là ! Son enga­ge­ment se mani­feste jusque dans les moindres détails : lors de la céré­monie des récom­penses, elle a refusé de se faire photo­gra­phier avec la prési­dente de la WTA. Un acte fort qui force le respect. J’avoue que c’est parti­cu­liè­re­ment doux‐amer de réaliser qu’une telle athlète concourt sous un autre drapeau. Ce fait est profon­dé­ment offen­sant pour tous ses fans russes. »