Comme le rapporte le site Puntodelbreak, Svetlana Kuznetsova qui a connu plusieurs générations de joueuses a envoyé un petit « scud » pour expliquer la situation sportive dans laquelle se trouve actuellement le circuit féminin.

Son constat est vraiment sans appel : « Sans vouloir offenser qui que ce soit, le circuit WTA est devenu très superficiel. Avant, il y avait des joueuses plus solides, plus affutées aussi. Maintenant, il y a des moments où je ne sais même pas qui est dans le top 10. Il y a un très gros « turn over » et c’est presque permanent. Certains nous expliquent que cela est lié au fait que la qualité moyenne a augmenté, mais je crois surtout que le niveau des meilleurs est bien pire qu’auparavant « .

Agée de 34 ans, présente sur le tour depuis 2000, Svetlana a un palmarès qui impose le respect avec 18 titres, dont deux tournois du Grand Chelem (Roland Garros 2009 et l’US Open 2004), trois Fed Cup, et une place de 2ème joueuse mondiale en Novembre 2007. Autant dire que si elle s’exprime ainsi c’est qu’elle le pense vraiment.