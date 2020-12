Svetlana Kuznetsova est une vraie passionnée de son sport. Professionnelle depuis 2000, lauréate de deux tournois du Grand Chelem (US Open 2004 et Roland Garros 2009) et 2e joueuse mondiale en 2007, la native de Leningrad n’a toujours pas l’intention de prendre sa retraite alors qu’elle va entamer une 21e saison sur le circuit principal. Loin d’être lassée, elle ne cesse de cultiver sa motivation au fil des années et de l’expérience accumulée.

« Je suis le genre de personne qui court d’un bout à l’autre du court assez souvent, je sais que le tennis c’est ma vie, quels que soient mes résultats. Je sais aussi que je peux encore accomplir quelque chose de plus, jouer encore mieux. C’est mon moteur, ce qui me pousse à continuer de me battre. Les fans sont souvent contrariés lorsque l’une de leurs idoles décide de prendre sa retraite, car ils pensent toujours qu’ils peuvent toujours faire encore plus. Aujourd’hui, j’ai 35 ans, je ne peux pas me tromper, j’ai parfois pensé à la retraite, mais je ne peux toujours pas deviner quand ce moment viendra », a déclaré la joueuse russe qui n’est visiblement pas encore prête de raccrocher.