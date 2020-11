Lauréate de l’US Open en 2004, la joueuse russe Svetlana Kuznetsova n’a toujours pas raccroché à 35 ans, même si elle a commencé à y songer. Lors d’une interview accordée à Match TV, l’actuelle 36e joueuse mondial est notamment revenue sur le personnage controversé de Serena Williams, leader sans conteste du tennis féminin depuis 20 ans. Si Kuznetsova reconnaît bien volontiers la contribution de l’Américaine pour ce sport, elle décrit malgré tout une femme assez lunatique.

« Je respecte Serena pour tout ce qu’elle a accompli dans le monde du tennis. Nous avons partagé le court à de nombreuses reprises et de mon point de vue, elle est l’une des meilleures joueuses de l’histoire. Il est vrai que ces types de joueurs ont une certaine personnalité, un peu complexe. Serena peut passer devant vous sans vous remarquer, et vous serrer dans ses bras comme si vous étiez sa meilleure amie. Cela vous met un peu mal à l’aise. J’ai dit une fois dans une interview qu’elle se permettait plus de choses que les autres joueuses de tennis. Les gens ont commencé à critiquer ces mots et quand j’ai rencontré Serena, je me suis arrêté vers elle et je lui ai dit que mes mots avaient été mal interprétés », a déclaré une Svetlana Kuznetsova sincère.