Lors d’une émis­sion sur Youtube, l’an­cienne 2e joueuse mondiale et double lauréate en Grand Chelem, Svetlana Kuznetsova, a partagé certains souve­nirs de sa carrière. Elle est notam­ment revenue sur quelques évène­ments que l’on peut quali­fier d’antisportif.

« Une fois, je suis arrivée tran­quille­ment dans les vestiaires d’un tournoi au Canada. J’ai enfilé mes baskets et j’ai décou­vert qu’elles étaient remplis de denti­frice. Je n’en croyais pas mes yeux, je me disais : ‘Sérieusement, comment on peut faire ça ?’ »