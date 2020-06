Petra Kvitova est bien placée pour évoquer le huis clos qui continue de susciter de nombreuses réactions. La Tchèque a participé à une exhibition dans son pays à Prague sans la présence des fans. L’ancien double lauréate de Wimbledon a été interrogée par Tennis Channel sur son expérience : « J’ai l’expérience du tournoi que nous venons de disputer ici à Prague et c’est très triste sans les fans. Je ne sais pas vraiment comment ce serait si nous jouions sans les fans, comment nous allons le gérer, nous battre ou comment seront nos émotions. C’est vraiment quelque chose qui va beaucoup me manquer, nous jouons pour les fans et ils sont là pour nous. C’est difficile de dire oui ou non, je sais qu’il y a des raisons pour jouer et d’autres pour ne pas jouer. C’est un peu extrême en ce moment, alors ce sera une décision très difficile à prendre. »