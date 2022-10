Alors qu’elle doit affronter Paula Badosa (à partir de 18h), ce mercredi à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale sur le tournoi d’Ostrava, chez elle, en République Tchèque, Petra Kvitova a été inter­rogée sur la saison assez phéno­mé­nale de la numéro une mondiale Iga Swiatek. Et selon elle, la Polonaise pratique un jeu qui se rapproche davan­tage du tennis masculin. Explications.

« Iga a connu une saison incroyable en rempor­tant deux Grands Chelems et en deve­nant numéro une mondiale. Je pense que c’est tout à fait juste, parce qu’elle joue un jeu diffé­rent de celui des autres filles. C’est ce qui la rend domi­nante. Je pense qu’elle joue un tennis d’homme, ça se voit dans ses mouve­ments. Je ne pense pas qu’elle en ait l’air à la télé­vi­sion, mais elle est très rapide, elle lit très bien le jeu, elle est très bien posi­tionnée sur chaque balle. Même en défense, elle est très affûtée, donc il est très diffi­cile de jouer contre elle et de gagner des points. Elle utilise son service pour pouvoir jouer son coup droit en hauteur et rapi­de­ment. Même la varia­tion de son jeu est ce qui fait d’elle une telle joueuse. »