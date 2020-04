Petra Kvitova, qui apprécie particulièrement la saison sur gazon puisqu’elle a remporté Wimbledon à deux reprises (2011 et 2014), n’a pas vraiment le moral. Dans des propos relayés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la Tchèque a fait part de son coup de blues sur la situation actuelle : « Nous vivons une situation très étrange. Je n’ai aucune motivation et je me demande même pourquoi je m’entraîne. J’essaie juste de rester en forme. Je ne vais pas jouer sur terre battue parce que Roland-Garros a été décalé en septembre et la tournée sur gazon a été annulée. Nous ne savons pas ce qu’il va se passer pour le reste de l’année et la situation n’est pas vraiment bonne. »

Néanmoins, l’ancienne numéro 2 mondiale essaie de voir un bon côté à cette suspension du circuit : « Maintenant, je me concentre le côté positif de la vie. Comme tous les joueurs, je passe beaucoup de temps à l’étranger alors je profite de pouvoir être chez moi. »