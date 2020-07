Nombreux sont les joueurs et les joueuses à émettre des doutes quant à leur participation à l’US Open à partir du 31 août prochain. Halep, Svitolina, Bertens ou encore Kerber font partie des joueuses sceptiques. Petra Kvitova vient de se rajouter à cette liste. Dans une interview donnée à Ubitennis, la Tchèque a laissé la porte ouverte à une participation au Grand Chelem américain, mais sous certaines conditions : « Je ne suis pas sûre de participer. Il est trop tôt pour prendre une décision. Je réfléchis bien à ce qu’il faut faire et je ne peux pas nier qu’il y a la possibilité de sauter le tournoi. Je veux savoir avec certitude combien de personnes pourraient m’accompagner, si nous devons nous mettre en quarantaine et quelle sera la situation de la pandémie lorsque la date approchera. C’est une situation difficile, je suis beaucoup plus optimiste pour Roland Garros 2020. » Quant à l’idée de jouer à huis clos, elle voit cela d’un très mauvais œil : « Ce serait une très mauvaise chose, je ne peux pas l’imaginer. »