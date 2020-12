Dans un long entretien accordé au site officiel de l’olympisme, Petr Kvitova est revenue sur son amour des jeux mais aussi sur les évènements clés de sa carrière.

Forcément, elle a évoqué son retour après sa terrible agression en 2016 où elle avait été touchée à sa main gauche : « Cette agression a tout changé dans ma vie. J’arrive à relativiser et surtout à prendre plus de plaisir. Je veux dire, chaque jour quand le soleil est au rendez-vous, je me dis : « Wow, c’est magnifique. ». Je sais qu’elle chance j’ai de pouvoir rejouer au tennis dans les plus grands tournois du monde. Cela peut paraître banal de dire cela, mais c’est la stricte vérité. Il y avait des chances pour que je ne puisse jamais jouer au tennis. Heureusement mon chirurgien ne l’a pas vraiment évoqué lors de la rééducation, et je le remercie car je ne sais pas comme j’aurai réagi. Je me souviens parfaitement du moment où je me suis dit que cela allait être un mauvais souvenir. C’était à Birmingham lors de mon deuxième tournoi après mon retour. Je sentais bien la balle. A tel point que j’ai remporté le tournoi. Quand j’ai soulevé le trophée, je me suis dit que j’étais réellement de retour, c’était une sensation incroyable. Au final, je me dis que cette agression m’a permis de commencer une nouvelle carrière »