Si elle avait rapi­de­ment démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.

Invitée du Today Show il y a quelques jours, la légende améri­caine de 44 ans a fina­le­ment laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.

Et la décla­ra­tion de sa compa­triote Alycia Parks, 85e mondiale, va ampli­fier les rumeurs.

« Je me suis entraînée avec elle lundi dernier. Et je lui ai envoyé un message hier. Elle est vrai­ment une bonne mentor pour moi et elle m’a beau­coup aidée, surtout dans mes entraî­ne­ments. Elle est en grande forme. Je pense donc qu’elle ferait un malheur sur le circuit », a raconté la joueuse améri­caine au micro de Tennis Majors.

As rumours of a Serena Williams come­back swirl, World No. 85 Alycia Parks reveals she recently prac­ticed with the 23‐time Grand Slam cham­pion. More in our exclu­sive from Doha by @R1979Harry https://t.co/00GQFj50u4 — Tennis Majors (@Tennis_Majors) February 7, 2026

Et si la « reine » Serena se prépa­rait dans à l’abris des regards…