Si elle avait rapidement démenti l’idée d’un retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’avait pas dissipé tous les doutes.
Invitée du Today Show il y a quelques jours, la légende américaine de 44 ans a finalement laissé planer le flou, rouvrant la porte à un possible come‐back.
Et la déclaration de sa compatriote Alycia Parks, 85e mondiale, va amplifier les rumeurs.
« Je me suis entraînée avec elle lundi dernier. Et je lui ai envoyé un message hier. Elle est vraiment une bonne mentor pour moi et elle m’a beaucoup aidée, surtout dans mes entraînements. Elle est en grande forme. Je pense donc qu’elle ferait un malheur sur le circuit », a raconté la joueuse américaine au micro de Tennis Majors.
As rumours of a Serena Williams comeback swirl, World No. 85 Alycia Parks reveals she recently practiced with the 23‐time Grand Slam champion. More in our exclusive from Doha by @R1979Harry https://t.co/00GQFj50u4— Tennis Majors (@Tennis_Majors) February 7, 2026
Et si la « reine » Serena se préparait dans à l’abris des regards…
Publié le dimanche 8 février 2026 à 09:28