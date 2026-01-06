Ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci a lâché une « bombe » sur le réseau social X en évoquant un retour sur le circuit de Serena, 44 ans, en 2026.

Everybody asking is Serena going to play in 2026. Things could change but I feel 100% the Compton Comet will play doubles with Vee or a cameo in singles. Goat sigh­ting on the horizon coming to a court near you. @serenawilliams @Venuseswilliams @WTA — Rick Macci (@RickMacci) January 6, 2026

« Tout le monde se demande si Serena jouera en 2026. Les choses pour­raient changer, mais je suis sûr à 100 % que la ‘comète de Compton’ jouera en double avec Venus ou fera une appa­ri­tion en simple. La plus grande joueuse de tous les temps pour­rait bientôt faire son appa­ri­tion sur un court près de chez vous. »

Pour rappel, la prin­ci­pale inté­ressée a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis).