Ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci a lâché une « bombe » sur le réseau social X en évoquant un retour sur le circuit de Serena, 44 ans, en 2026.
Everybody asking is Serena going to play in 2026. Things could change but I feel 100% the Compton Comet will play doubles with Vee or a cameo in singles. Goat sighting on the horizon coming to a court near you. @serenawilliams @Venuseswilliams @WTA— Rick Macci (@RickMacci) January 6, 2026
« Tout le monde se demande si Serena jouera en 2026. Les choses pourraient changer, mais je suis sûr à 100 % que la ‘comète de Compton’ jouera en double avec Venus ou fera une apparition en simple. La plus grande joueuse de tous les temps pourrait bientôt faire son apparition sur un court près de chez vous. »
Pour rappel, la principale intéressée a rapidement démenti un éventuel retour en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis).
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 13:20